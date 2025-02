Anteprima24.it - Cancello ed Arnone, scontro tra auto e scooter: un morto e un ferito

Tempo di lettura: < 1 minutoImpatto fatale per un 30enne indiano che ha perso la vita nel fontale tra il suoe unavettura. L’incidente si é verificato a via Pagliuca aed. L’uomo alla guida del mezzo a due ruote a seguito delloé stato sobbalzato in una scarpata e per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco di Mondragone. Losul quale viaggiava il 30enne ha preso fuoco con le fiamme che hanno avvolto in parte anche l’. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente della Opel presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno per le ferite riportate nell’impatto. Sul luogo dell’incidente i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.