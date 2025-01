Thesocialpost.it - Il figlio di Selvaggia Lucarelli fa il cameriere al Crazy Pizza di Briatore: lo dice Fabrizio Corona

torna a far parlare di sé con una nuova indiscrezione. Questa volta il protagonista è Leon Pappalardo,di. L’ex re dei paparazzi ha pubblicato una Instagram Story in cui rivela che il ragazzo lavora comealdi Flavio. Nel messaggio sottolinea anche un dettaglio particolare: “con tanto di balletto”.Leggi anche:accusa Chiara Ferragni: “Hai sempre tradito Fedez, anche con Achille Lauro”Il passato traaccompagna la notizia con alcuni titoli di giornale che ricordano le critiche passate dinei confronti di. Tra questi spiccano frasi come: “Per me era un appestato anche prima del Covid” e “Accusa i venti della Sardegna? Patetico, tenta la fuga”. Una scelta che appare come una provocazione nei confronti della giornalista.