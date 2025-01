Formiche.net - Cosa dice il report di Google sull’uso dell’IA da parte degli hacker

Leggi su Formiche.net

Glilegati a Cina, Iran, Russia e Corea del Nord hanno cercato di utilizzare Gemini, l’intelligenza artificiale sviluppata da, per condurre attività di coding e scripting, raccogliere informazioni su potenziali obiettivi, cercare vulnerabilità note e facilitare le attività post-intrusione come eludere le difese. Sembra, in pratica, che abbiano utilizzato la tecnologia più come un assistente di ricerca che come una risorsa strategica, affidandosi a essa per compiti destinati ad aumentare la produttività piuttosto che per sviluppare nuove tecniche di hacking. È quanto ha dichiarato la stessa. “L’intelligenza artificiale non è ancora una panacea” per gli attaccanti e “potrebbe in realtà essere uno strumento molto più importante per i difensori”, ha dichiarato Sandra Joyce, vicepresidente del settore threat intelligence di, al Wall Street Journal.