Crolla il tetto del famoso ristorante stellato | morta una donna e diversi feriti

Una tragedia sconvolge la comunità: il crollo improvviso del tetto di un rinomato ristorante stellato ha causato una perdita tragica e numerosi feriti. La scena di distruzione e paura si è consumata lunedì sera, lasciando tutti sotto shock. Le autorità sono già al lavoro per chiarire le cause di questa drammatica tragedia. La nostra priorità ora è supportare le vittime e le loro famiglie in questo momento difficile.

Una tragedia immensa ha colpito una comunità intera. Il crollo del tetto di un ristorante ha provocato la morte di una ragazza di soli 31 anni, Mara, che si trovava all’interno del locale. Numerosi i feriti dopo l’improvviso boato che ha sconvolto tutti intorno alle ore 21.30 di lunedì 7 luglio. Improvvisamente il tetto del ristorante è crollato con le macerie che hano invaso anche il marciapiede. I vetri sono esplosi, i calcinacci caduti ovunque e la gente in preda al panico ha cercato una via di fuga immediata da quell’orrore. Una tranquilla cena estiva si è trasformata in un incubo, con Mara che è stata la più sfortunata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: tetto - ristorante - feriti - crolla

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Almeno 7 feriti, grave una ragazza: «Situazione complessa - Un drammatico crollo scuote Terracina: il tetto del rinomato ristorante stellato «Essenza» cede improvvisamente, provocando panico tra i clienti e almeno sette feriti, tra cui una giovane in gravi condizioni.

Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina: muore la sommelier di 31 anni, una decina i feriti - Notizie - http://Ansa.it Vai su X

È deceduta una giovane rimasta ferita nel crollo del tetto di un ristorante stellato a Terracina. Era una dipendente del locale ed aveva circa 30 anni. I feriti sono una decina, tre sono in prognosi riservata #ANSA https://www.ansa.it/lazio/notizie/2025/07/08/crolla Vai su Facebook

Terracina, crolla tetto ristorante: 7 feriti, uno grave; Crolla il tetto di un ristorante a Terracina, almeno sette feriti; Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Morta una ragazza che lavorava in sala, almeno 10 feriti.

Crolla il tetto di un ristorante a Terracina, una decina di feriti - Paura a Terracina per il crollo del tetto di un ristorante che ha causato una decina di feriti, tra cui una ragazza estratta dalle macerie in condizioni gravissime, poi deceduta in ospedale. Come scrive msn.com

Crolla il tetto del ristorante stellato a Terracina, morta una ragazza: è la sommelier Mara Severin - Verso le 22 di lunedì 7 luglio è crollata parte del tetto del ristorante stellato Essenza a Terracina. Scrive fanpage.it