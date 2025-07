DJ Shocca a Fanpage | La violenza nei testi rap? Non servono garanti ma cultura Il mercato crea mostri

DJ Shocca, uno dei maestri del rap italiano, smonta le polemiche sulla violenza nei testi e invita a guardare oltre: la vera questione è il degrado culturale. Con il ritorno di 60 Hz II, il noto producer riflette su memoria, sampling e musica, sottolineando che il problema non è il rap stesso, ma come la società interpreta e trasmette certi messaggi. Continua a leggere per scoprire il suo punto di vista.

DJ Shocca racconta il ritorno ultraventennale di 60 Hz II, tra memoria, sampling e violenza nei testi: “Il problema non è il rap, è il degrado culturale”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

