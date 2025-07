Premiato dal presidente Mattarella a Roma

premiato dal presidente Mattarella a Roma, Roberto ha dimostrato un impegno straordinario contro il crimine organizzato. Tra le sue inchieste di rilievo nazionale, l'Operazione Radici del 2018 ha svelato infiltrazioni di malavitosi calabresi, aprendo la strada alle azioni della Dda e del Gico di Bologna. Per lui, è un motivo di grande soddisfazione: un risultato che testimonia il valore del suo lavoro e la lotta decisa contro la criminalità .

Tra le inchieste di rilievo nazionale svolte da Roberto c’è l’Operazione Radici" nel 2018, svolgendo le indagini sulle infiltrazioni di malavitosi calabresi: "Per me è un motivo di grande soddisfazione, perché siamo stati l’avamposto sul territorio che ha innescato l’attività della Dda e del Gico di Bologna, conclusasi con le recenti condanne del tribunale di Ravenna nei confronti di oltre venti imputati. Questo è stato il frutto anche di un importante rapporto di fiducia e di stima con le istituzioni e con particolare riferimento al sindaco Matteo Gozzoli, con le associazioni di categoria del territorio ed i volontari di Libera". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premiato dal presidente. Mattarella a Roma

In questa notizia si parla di: premiato - presidente - mattarella - roma

Il presidente della Regione Piemonte premiato per il suo impegno in favore del popolo ucraino - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, si distingue ancora una volta per il suo impegno umanitario e solidale.

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente della Repubblica dell'Ecuador, Daniel Noboa Azin. Era presente all'incontro il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Int Vai su Facebook

Premiato dal presidente. Mattarella a Roma; Accademia dei Lincei, la chiusura dell'anno accademico con il presidente Mattarella; Alfieri della Repubblica, due giovani calabresi premiati oggi dal presidente Mattarella.

Stelle al merito:. Sergio Zavatti premiato dal presidente Mattarella - Il Resto del Carlino - A Roma, al Palazzo del Quirinale, si è tenuta la cerimonia di consegna delle ‘Stelle al merito del lavoro’ per il 2024, durante la quale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ... ilrestodelcarlino.it scrive

Liceale del Leopardi Macerata premiata dal Presidente Mattarella - MSN - Amanda Procaccini, studentessa del Liceo classico linguistico "Giacomo Leopardi" di Macerata premiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'ambito ... Come scrive msn.com