Traffico di migranti 25 arresti a Reggio Calabria | Oltre 30 sbarchi per un giro d' affari da 10 mln di euro

Un’operazione senza precedenti a Reggio Calabria smaschera un vasto traffico di migranti: 25 arresti e oltre 30 sbarchi, con un giro d’affari di 10 milioni di euro. In tutto, 68 persone coinvolte, tra cui 43 indagate in stato di libertà, sono state denunciate per aver orchestrato una rete internazionale. Questo scandalo mette in luce le criticità di un fenomeno che richiede interventi decisi e coordinati a livello globale.

Indagate in stato di libertà anche altre 43 persone, per un totale di 68 soggetti accusati di far parte della rete internazionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Traffico di migranti, 25 arresti a Reggio Calabria | Oltre 30 sbarchi per un giro d'affari da 10 mln di euro

In questa notizia si parla di: traffico - migranti - arresti - reggio

Traffico di migranti sulla rotta balcanica: sette arresti a Trieste, smantellata una rete criminale internazionale - Un'importante operazione congiunta ha portato al smantellamento di una rete criminale internazionale dedita al traffico di migranti sulla rotta balcanica.

Smantellata dai Carabinieri a Canosa di Puglia, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, un’organizzazione criminale responsabile di numerose estorsioni aggravate dal metodo mafioso, vendita e detenzione illegale di armi e munizioni da guerra, e traffico di Vai su Facebook

Traffico di migranti, 25 arresti a Reggio Calabria; Traffico di migranti, 25 arresti a Reggio Calabria: organizzati oltre 30 sbarchi, giro d'affari da 10 milioni; Sbarchi illegali e traffico di migranti, fermata rete internazionale.

Traffico di migranti, 25 arresti a Reggio Calabria - Organizzavano tutte le fasi della traversata dei migranti lungo la rotta del Mediterraneo orientale, dalla Turchia fino alla provincia di Reggio Calabria. Lo riporta msn.com

Traffico di migranti in barca a vela dai porti della Turchia, 25 arresti - Sono oltre 30 gli sbarchi tra il 2017 e il 2022, con circa 2mila migranti irregolari approdati sulle coste italiane, ricostruiti dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e dalla poliz ... Lo riporta repubblica.it