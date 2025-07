diesel euro 5 e cambio auto servono incentivi

Con l’attenzione crescente alla qualità dell’aria e alle restrizioni sulla circolazione, i possessori di veicoli Euro 5 sperano in incentivi e proroghe che permettano di rinnovare il loro parco auto. La questione diventa ancor più urgente considerando l’impatto delle polveri Pm10 diffusesi dalla tangenziale. È il momento di pensare a strategie condivise, come il controllo dei fumi e un sistema di bollino blu, per tutelare la salute di tutti e garantire una mobilità più sostenibile.

Bologna, 8 luglio 2025 – Il possessore del veicolo Euro 5 spera vivamente che la Regione possa giungere in tempo al rinvio della norma che blocca la circolazione di questi mezzi. Gli utenti devono organizzarsi poiché per cambiare servono anche soldi. Poi suggerirei di tornare al controllo dei fumi inquinanti per tutti i veicoli datati con rilascio di bollino blu. La tangenziale diffonde polveri Pm10 e non tutti i veicoli che vi transitano sono Diesel Euro 5. Athos Veronesi risponde Beppe Boni Potrebbe arrivare uno slittamento della norma per strutturarla meglio dato che così penalizza molte persone, ma ad oggi la regola è la seguente: dal 1° ottobre 2025 i veicoli diesel Euro 5 non potranno più circolare in molti comuni dell’Emilia-Romagna, specialmente quelli con più di 30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it