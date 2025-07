Cosa fare oggi a Bologna gli eventi di martedì 8 luglio

Scopri cosa rende speciale Bologna oggi, 8 luglio 2025! La città si anima con un ricco calendario di eventi culturali, tra proiezioni cinematografiche, incontri storici e concerti sotto le stelle. Dalle 17 al Modernissimo con ‘Fantozzi’ alle 18 alla Biblioteca dell'Archiginnasio per il ricordo di Biffi, ogni occasione è perfetta per immergersi nell’atmosfera vibrante di Bologna. Ecco cosa non puoi perdere questa giornata: lasciati sorprendere!

Bologna, 8 luglio 2025 – Anche oggi la città si riempie di eventi culturali, tra storia, musica, concerti e alle immancabili date delle proiezioni estive. Di seguito i principali eventi di martedì 8 luglio. Alle 17 al cinema Modernissimo la proiezione pomeridiana di ' Fantozzi '; Alle 18 alla Biblioteca dell'Archiginnasio nella sala dello Stabat Mater l'incontro 'Biffi e la città' in occasione del decennale della scomparsa del Cardinal Giacomo Biffi; Alle 19 nel parco della Montagnola, la rassegna 'Frida nel Parco' porta Antonio Pianigiani che presenta il suo nuovo libro 'Controbreak. Storie di sfide, sogni e rivincite'; Alle 20 al Comunale oggi sarà l'ultima data disponibile per vedere l'opera teatrale ' Candide '; Alle 21 al 'Montagnola republic' suona Joseph Arthur; Alle 21.

