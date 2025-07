Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 07 | 25

Benvenuti alla nostra consueta sintesi sulla viabilità della regione Lazio del 8 luglio 2025 alle ore 07:25. Astral Infomobilità vi fornisce un quadro aggiornato delle principali criticità sul raccordo anulare e le strade limitrofe, per aiutarvi a pianificare il vostro viaggio. Restate con noi per scoprire tutte le informazioni utili e affrontare al meglio la giornata di traffico intenso in questa calda mattinata.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare si rallenta tra le uscite Casilina doppia in carreggiata interna sul tratto Urbano lunghe code tra il grande raccordo di Portonaccio direzione tangenziale est sulla statale Pontina code a tratti per traffico intenso tra Aprilia e Nord direzione Roma percorrendo via Appia si rallenta tra la via dei Laghi e via di Ciampino direzione Grande Raccordo Anulare mentre mi ha detto niente si rallenta Pavone in prossimità di un incrocio a colleghi del mare nei due sensi di marcia