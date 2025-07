Semestre nero Stellantis | persa un’auto su tre

Il semestre appena concluso si rivela un vero e proprio fallimento per Stellantis, con una perdita di un’auto su tre prodotta in Italia. I dati Fim-Cisl svelano un quadro preoccupante, tra difficoltà di produzione e sfide nei modelli Maserati e Termoli. Una crisi che mette alla prova il futuro dell’industria automobilistica nazionale e richiede risposte immediate e concrete.

I dati Fim-Cisl: nuovo flop per la produzione italiana, i nodi Maserati e Termoli L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Semestre nero Stellantis: persa un’auto su tre

