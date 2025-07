Maltempo in Lombardia | decine di interventi a Milano alberi caduti nel Monzese e allagamenti nel Comasco

Il maltempo si abbatte impetuoso sulla Lombardia, portando con sé danni e disagi in tutta la regione. Da Milano a Como, le forze di soccorso sono intervenute decine di volte per fronteggiare alberi caduti e allagamenti. La notte tra il 7 e l’8 luglio ha dimostrato ancora una volta la vulnerabilità del nostro territorio di fronte a eventi atmosferici estremi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa emergenza.

Un altro temporale si è abbattuto sulla Lombardia nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio provocando danni e disagi. A Milano gli interventi dei vigili del fuoco sono state decine, a Monza sono caduti diversi alberi mentre a Como si sono registrati accumuli superiori ai 90 millimetri d'acqua. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lombardia - decine - interventi - milano

Nella giornata di domenica 6 luglio, dopo un lungo periodo di caldo intenso, un’ondata di maltempo di notevole intensità ha colpito alcune zone della Lombardia, in particolare l’area di Milano. Intorno alle 17:00 circa, infatti, sulla città si è scatenato un intenso t Vai su Facebook

Maltempo in Lombardia: decine di interventi a Milano, alberi caduti nel Monzese e allagamenti nel Comasco; Bomba d’acqua sulla Lombardia: una donna morta a Robecchetto, allagamenti ovunque. La conta dei danni a Milano e nelle province; Maltempo in Lombardia e Piemonte: nubifragi, allagamenti e voli dirottati.

Maltempo in Lombardia: decine di interventi a Milano, alberi caduti nel Monzese e allagamenti nel Comasco - Un altro temporale si è abbattuto sulla Lombardia nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio provocando danni e disagi ... Come scrive fanpage.it

Bomba d’acqua in Lombardia, quali sono i danni: una vittima nel Milanese, allagamenti e centinaia di interventi - Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta sulla città di Milano e, più in generale, su tutta la Lombardia nel corso del pomeriggio di ieri, domenica ... Da fanpage.it