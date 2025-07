Less is more Soprattutto in estate! Ecco le formule più leggere per idratare e curare la pelle in leggerezza

Less is more, soprattutto in estate: formule leggere e rinfrescanti sono la chiave per idratare e curare la pelle senza appesantire. I sieri viso, impalpabili e freschi, stanno lentamente sostituendo le creme tradizionali, offrendo una soluzione efficace e delicata anche nelle giornate più calde. Perché rinunciare alla leggerezza? Ecco perché i sieri viso di ...

I sieri viso in estate sono leggeri e impalpabili: ecco perché spesso finiscono per sostituire l'abitauale crema giorno. Spesso, in presenza di formule a base oleosa (come quelle delle maggior parte delle creme viso in commercio) con le alte temperature, eventuali siliconi o alcune sostanze umettanti, può sembrare che la pelle faccia fatica a "respirare". Largo, dunque, a formule leggere, impalpabili e rinfrescanti, come quelle dei sieri viso di ultima generazione. Da scegliere in base alle proprie esigenze e abbinare solo a una protezione solare.

