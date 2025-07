Traffico Roma del 08-07-2025 ore 07 | 30

Buongiorno da Luceverde Roma! In questa prima alba del 8 luglio 2025, la città si sveglia con traffico intenso lungo il Raccordo Anulare, in particolare tra Casilina e La Ardeatina, e rallentamenti sull’esterno tra Trionfale Ottavia e l’Aurelia. Se siete in viaggio, mantenete la calma e pianificate con anticipo. Rimani sempre aggiornato con noi per evitare sorprese e affrontare la giornata nel modo più sereno possibile.

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione per trovate questo primo appuntamento della giornata un'informazione sulla viabilità il traffico traffico intenso in concomitanza con l'inizio delle attività lavorative sul Raccordo Anulare abbiamo in mente in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino allo svincolo per La via Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti dall' uscita Trionfale Ottavia fino al Aurelia e nel settore opposto tre uscite Prenestina e Tiburtina sul tratto Urbano della Roma L'Aquila code a partire dal raccordo anulare fino alla tangenziale est complicare la situazione un incidente avvenuto tra Tor Cervara è l'uscita per viale Palmiro Togliatti in tangenziale code per traffico intenso dalla stazione Tiburtina alla Salaria in direzione Stadio Olimpico ci sono cose anche verso San Giovanni dall'uscita Porta Maggiore fino a viale Castrense la polizia locale di segnale nel frattempo un incidente in via Guido calza si tratta del tratto della statale 296 via della Scafa strada che collega Ostia Antica a Isola Sacra è bene Ci sono rallentamenti zona notte sai chiusa al traffico la Tuscolana per le conseguenze di un incidente avvenuto all'intersezione con via del Quadraro la strada è chiusa in direzione di Cinecittà torniamo al traffico nel quadrante sud e ci sono quelle sulla Pontina da Pomezia Tor de' Cenci naturalmente verso Roma così come Ci sono code a tratti sulla Appia da Frattocchie alla zona delle Capannelle Giornata difficile nel fine perché si sposta in treno a causa di uno sciopero proclamato dalle sigle sindacali di base che coinvolge il comparto ferroviario a livello nazionale e locale le agitazioni sono Scattate ieri alle 21 e si protrarranno fino alle 18 di oggi a rischio di treni regionali E con voglia a media è lunga percorrenza diversi treni garantiti da Italo e Trenitalia da qui lista è consultabile sui rispettivi siti fino alle ore 9 garantito il servizio dei treni regionali maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-07-2025 ore 07:30

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Ore 8.38. Veicolo rimosso e code in calo a 2 km. Aggiornamenti su X. Ore 8.17. In #A1, 5 km di coda per veicolo fermo o in avaria tra il bivio A1-Variante di Valico e Calenzano in direzione Roma. #BreakingNews #viabiliTOS Vai su Facebook

Incendio in autostrada: fiamme sulla carreggiata e code di oltre due chilometri https://ift.tt/zlwNhiO Vai su X

Tir si ribalta sul grande raccordo anulare e perde il carico, code chilometriche e traffico in tilt; Incidente Raccordo Anulare di Roma: tir si ribalta, traffico paralizzato; Incidente sul Raccordo, scontro tra due motociclisti: code e traffico.

Incidente sulla Pontina: tir sbanda e si ribalta, traffico in tilt (FOTO) - Tra cantieri sempre aperti e incendi sulla carreggiata con il fumo nero che avvolge tutto, spesso i pendolari della SS148 devono f ... Scrive msn.com

Roma, traffico rallentato sul Gra: code anche sulla Roma-Fiumicino - Il Messaggero - Code, segnalate da Luceverde Roma, sul Grande raccordo anulare, tra lo svincolo per via della Bufalotta e via ... Segnala ilmessaggero.it