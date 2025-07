Juve la lista di Comolli per il centrocampo | l' ultima idea è Xhaka poi Bissouma e

La Juventus si prepara a rinforzare il centrocampo con una lista di nomi pronti a fare la differenza. L'ultima idea? Granit Xhaka, seguito anche dal Milan, unisce esperienza, funzionalità e costi contenuti. Ma chi sono gli altri obiettivi in cima alla lista e quanto richiedono? Scopriamo insieme le strategie bianconere per conquistare la mediana perfetta.

Il leader del Bayer Leverkusen che piaceva anche al Milan è finito tra gli osservati speciali in bianconero: è esperto, funzionale e low cost. Gli altri obiettivi e quanto costano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, la lista di Comolli per il centrocampo: l'ultima idea è Xhaka, poi Bissouma e...

Lucca Juve, i bianconeri l’hanno messo in lista! Piace ad altri club italiani ma… Svelato il piano per arrivare all’attaccante - La Juventus ha messo nel mirino Lorenzo Lucca come possibile rinforzo in attacco, accostandolo a Victor Osimhen.

#Bissouma in uscita dal #Tottenham sarebbe un nome seguito da #Comolli per il centrocampo della #Juventus. Il costo del cartellino è tra i 15/20 milioni di euro. Il giocatore è bravo sia in fase di interdizione che, di costruzione del gioco e l'operazione potrebb Vai su Facebook

Nuova idea per il centrocampo della #Juventus: Morten #Hjulmand Come riportato da Tuttosport, il danese dello Sporting piace a Comolli più di Ederson: la sua valutazione è di ben 50 milioni di euro Pista percorribile soltanto qualora fosse ceduto #Dougl Vai su X

