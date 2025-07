Supplenze docenti 2025 26 ruoli da GPS e conferma sostegno domanda 150 preferenze probabile dal 17 al 30 luglio

Sei un insegnante in attesa di novità per il prossimo anno scolastico? Le date chiave sono appena state anticipate, con la finestra dal 17 al 30 luglio per presentare la domanda di supplenze e ruoli GPS. Questa opportunità permette di scegliere fino a 150 preferenze, includendo anche le nomine di ruolo e la conferma su sostegno. Resta sintonizzato: il 2025/26 promette importanti novità per il personale docente italiano.

Sono queste le date anticipate da Italia Oggi dell'08 luglio. Si tratta dell'avvio alle supplenze del personale docente nell'anno scolastico 202526, la cosiddetta domanda per le max 150 preferenze. Nella stessa domanda sarà possibile partecipare anche per le nomine finalizzate al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo e alla conferma su posto di sostegno. L'articolo Supplenze docenti 202526, ruoli da GPS e conferma sostegno, domanda 150 preferenze (probabile) dal 17 al 30 luglio . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - domanda - supplenze docenti - ruoli

Bonus anziani, via al sostegno da 850 euro al mese: requisiti, come fare domanda e quando arriva - Il bonus anziani da 850 euro al mese è finalmente attivo, fornendo un importante sostegno agli over 80 fragili con redditi bassi.

Supplenze e Ruolo – Scadenzario 2025 Giugno Entro il 15 giugno: i docenti di sostegno che hanno ricevuto richiesta di continuità possono confermare l’interesse per l’anno 2025/26, con priorità nella domanda delle 150 preferenze (non vincolante). Dal Vai su Facebook