Sinner si conferma un vero guerriero, affrontando il dolore e la pressione con una determinazione rara. La sua vittoria ai quarti di Wimbledon è un capolavoro di resilienza e coraggio, dimostrando che anche nelle situazioni più difficili, la forza interiore può superare ogni ostacolo. È la testimonianza che, a volte, la vera vittoria sta nel non arrendersi mai. E questa storia di tenacia è destinata a scrivere pagine indimenticabili nel tennis.

È stata una valle di lacrime a Wimbledon, e quelle di Grigor Dimitrov sono quelle che fanno più male. Jannik Sinner avanza ai quarti di finale, ma se lo conosciamo bene sappiamo che vincere così per lui è quasi peggio che perdere. Stava succedendo in effetti: sotto di due set, disarmato davanti ai servizi del bulgaro, che però proprio dopo una battuta si accascia senza più riuscire a muovere il braccio, con i pettorali spezzati. Una fitta, il dolore, la sconfitta inflitta dal destino. Finisce con Jannik che lo soccorre, lo abbraccia e gli porta la borsa all'uscita, salvo ma incredibilmente triste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner, che fortuna. Capolavoro Cobolli. Sonego a testa alta

Oggi, domenica 8 giugno 2025, il cuore del tennis mondiale batte più forte che mai sul Court Philippe Chatrier, dove Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano per conquistare il prestigioso titolo del Roland Garros.

