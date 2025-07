almanacco del 08 07 2025

Benvenuti all’almanacco di lunedì 7 luglio 2025, una giornata ricca di storia, ricordi e celebrazioni. Oggi la Chiesa ricorda San Claudio Martire di Baldo Monaco, mentre celebriamo i nati illustri come Vittorio De Sica, Pierre Cardin e Toto Cutugno. Un pensiero speciale ai nostri auguri di buon compleanno: Ugo, Bruno, Diego, Elisabetta, Livia e Giulia. Ora, prepariamoci a un affascinante viaggio nel tempo alla scoperta di eventi e curiosità di questa data…

7 luglio 1881 quando Collodi pubblica le prime storie di Pinocchio il personaggio più amato dalla lettura per ragazzi nacque come risposta un mutamento cruciale della società italiana e come occasione di guadagno per Carlo Lorenzini in articoli notizie di tutt'altro tenore invece quel 7 luglio 2005 un po' più vicino alla nostra memoria l'attentato terroristico a Londra durata col cuore della City una mattinata di terrore con una serie di esplosioni che colpiranno 3 treni della metropolitana è un autobus almeno 55 le vecchie