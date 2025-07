‘Ndrangheta 28 arresti per traffico di droga | la base a Roma

Un’operazione senza precedenti ha smantellato una potente base della ‘ndrangheta a Roma, arrestando 28 persone coinvolte nel traffico internazionale di droga. Questa vasta indagine, condotta dalla Dda capitolina e supportata dai Carabinieri del Ros, mette in luce le intricate reti criminali che minacciano la sicurezza della nostra città. La lotta alla mafia continua con fermezza: un passo importante per proteggere la legalità e la nostra comunità.

Importante operazione contro la ‘ndrangheta nei confronti di un’organizzazione dedita al traffico internazionale di droga e basata a Roma. Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della Dda capitolina, è stata eseguita dai Carabinieri del Ros nei confronti di 28 indagati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, e dei reati di tortura e detenzione di armi. Le indagini, dirette dalla Procura di Roma, hanno permesso di svelare l’operatività di un’associazione di matrice ‘ndranghetista dedita al narcotraffico ed operante nella Capitale, facente capo ad un 57enne calabrese già condannato in via definitiva per la sua appartenenza alla ‘ndrangheta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - ‘Ndrangheta, 28 arresti per traffico di droga: la base a Roma

