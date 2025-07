Alice in Borderland 3 | i giochi mortali ricominciano nel trailer

Preparati a immergerti di nuovo nel mondo selvaggio di Alice in Borderland, dove i giochi mortali sono appena ricominciati. La terza stagione della serie giapponese, attesa da milioni di fan, arriverà su Netflix il 25 settembre, portando suspense, colpi di scena e sfide che metteranno alla prova il coraggio di ogni protagonista. Sei pronto a scoprire cosa si nasconde oltre il confine? L’avventura sta per riprendere…

ArriverĂ a settembre sugli schermi di Netflix la terza stagione della serie giapponese Alice in Borderland e il trailer regala molte anticipazioni. Alice in Borderland tornerĂ con gli episodi della Stagione 3 sugli schermi di Netflix e online sono stati svelati il trailer e la data di uscita. L'appuntamento per gli spettatori è stato fissato al 25 settembre e, nell'attesa, la piattaforma di streaming ha svelato anche la sinossi ufficiale. La sinossi della stagione 3 La serie giapponese Alice in Borderland, tratta dal manga di Haro Aso, ha al centro un gruppo di persone che vengono trasportate in un universo parallelo in cui devono giocare e superare delle prove per rimanere in vita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Alice in Borderland 3: i giochi mortali ricominciano nel trailer

