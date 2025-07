Calendario Mondiali pallanuoto femminile 2025 | orari giorno per giorno programma tv streaming

Se sei appassionato di pallanuoto femminile, non perderti il grande appuntamento dei Mondiali 2025 a Singapore! Dal 11 al 23 luglio, le protagoniste si sfideranno in partite emozionanti, con il Setterosa nel Girone A pronto a scrivere una nuova pagina di storia. Scopri gli orari delle gare, il programma TV e streaming per vivere in prima persona ogni tuffo e goal di questa incredibile competizione. Ecco tutto ciò che devi sapere per non perdere nemmeno un momento!

Da venerdì 11 a mercoledì 23 luglio  si terranno a Singapore i Mondiali 2025 di pallanuoto femminile: il Setterosa è inserito nel Girone A con Australia, Singapore e Nuova Zelanda. In ciascun girone la prima classificata andrà direttamente ai quarti, mentre seconda e terza dovranno affrontare gli ottavi. Questi gli orari italiani delle sfide della prima fase del Setterosa: esordio contro la Nuova Zelanda venerdì 11 luglio alle 11.35, secondo impegno contro l’Australia domenica 13 luglio sempre alle 11.35, ultima sfida contro le padrone di casa di Singapore martedì 15 luglio alle 13.10. I Mondiali 2025 di pallanuoto femminile  in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport (canali precisi da definire) e Sky Sport (canali precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Mondiali pallanuoto femminile 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming

