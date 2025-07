Cristiano Malgioglio sposa Onur la rivelazione a Ilary Blasi | Ho detto novembre ma non so di quale anno

Cristiano Malgioglio sorprende ancora, rivelando a Ilary Blasi dettagli inaspettati sul suo matrimonio con Onur. Durante l'ospitata a Battiti Live e l'intervista a Verissimo, il cantautore ha confuso le date, lasciando i fan con piĂą domande che risposte. La sua spontaneitĂ e sinceritĂ conquistano il pubblico, che ora attende con curiositĂ di scoprire quando arriveranno le nozze tanto attese. La storia d'amore di Malgioglio continua a sorprendere e affascinare.

Ospite di Battiti Live, Cristiano Malgioglio è tornato a parlare del suo matrimonio con il fidanzato turco Onur. A Ilary Blasi ha rivelato che in realtĂ le nozze non sono così imminenti come aveva lasciato intendere raccontandosi a Verissimo: "Ho detto a novembre, ma l'anno non lo so". 🔗 Leggi su Fanpage.it