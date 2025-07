Oggi 8 luglio Santi Aquila e Priscilla | i primi esempi di santità nel matrimonio

Oggi, 8 luglio, celebriamo i santi Aquila e Priscilla, pionieri di una santità vissuta nel matrimonio. Questa coppia di cristiani, stretti amici e collaboratori di san Paolo, ci invita a riflettere sulla bellezza di un amore fedele e dedicato alla fede. La loro testimonianza illumina il cammino di molte coppie verso una vita matrimoniale autentica e sacra. Conoscere la loro storia è un invito a riscoprire il valore della santità condivisa.

I santi Aquila e Priscilla sono tra le prime coppie di sposi che la Chiesa pone a modello di santità vissuta nel matrimonio. Erano amici e collaboratori di san Paolo. Nella Chiesa nascente spiccano le figure dei santi Aquila e Priscilla ricordati insieme oggi 8 luglio. Sono una coppia cristiana che ha saputo vivere in.

