Al via la campagna per la sicurezza stradale a tutela di chi viaggia

Al via una nuova campagna per la sicurezza stradale: un'importante iniziativa di sensibilizzazione promossa da Autostrade per l’Italia, in collaborazione con istituzioni chiave come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali e la Polizia di Stato. Con il claim “La libertà è movimento, in sicurezza”, l’obiettivo è proteggere chi viaggia e promuovere comportamenti responsabili su strada, perché la sicurezza di tutti dipende dalle nostre scelte.

(Adnkronos) – Prende il via oggi la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa da Autostrade per l'Italia in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Polizia di Stato. La campagna, che richiama il claim " La libertà è movimento, in sicurezza"

