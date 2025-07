Il Napoli ha offerto al Liverpool 50 milioni più 5 di bonus per Nunez stipendio da 5 6 milioni Di Marzio

Il Napoli si muove con determinazione nel mercato, puntando a rafforzare l’attacco con nomi di grande spessore. Dopo aver offerto 50 milioni più bonus al Liverpool per Darwin Nunez e un ingaggio di 5-6 milioni, la squadra di Aurelio De Laurentiis intensifica i contatti anche con l’Udinese per Lorenzo Lucca. La sfida tra le due trattative è ancora aperta, ma il club azzurro non perde tempo: l’obiettivo è rinforzare la squadra per la prossima stagione.

Il Napoli continua a lavorare per un nuovo attaccante che affianchi Romelu Lukaku nella prossima stagione. I nomi in pole restano Lorenzo Lucca dell’ Udinese e Darwin Nunez del Liverpool. Le trattative, però, non riescono a decollare. Le offerte del Napoli per Lucca e Nunez. Scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito: Proseguono i contatti tra il club di Aurelio De Laurentiis e l’Udinese per Lorenzo Lucca. Il Napoli spinge per arrivare a trovare un’intesa sui 3334 milioni. Ma resta, ovviamente, da vedere la risposta dell’Udinese. Non si molla però per Núñez del Liverpool. Nei giorni scorsi è stata infatti depositata un’importante offerta sul piatto dei Reds pari a 50 milioni più 5 di bonus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli ha offerto al Liverpool 50 milioni più 5 di bonus per Nunez, stipendio da 5/6 milioni (Di Marzio)

#Napoli, per #Lucca si arriva fino a 34 milioni. Offerti 55 al #Liverpool per #Nunez #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato Vai su X

Nunez o Lucca: IL NAPOLI DECIDE IN 48 ORE Così il 'Corriere dello Sport' sul club azzurro e sulla situazione punta centrale Il Liverpool chiede ancora più di 60 milioni per Darwin, con ADL ora atteso a colloquio con Pozzo per Lucca: lì si deciderà tutto Vai su Facebook

Napoli tra Lucca e Nunez, chi arriva? La situazione e le cifre; Cds – ” Il Liverpool spara alto per Nunez, ma il Napoli non molla la presa per l’attaccante “; Quando il gioco si fa duro, ecco De Laurentiis. Ha incontrato personalmente Ramadani per Nunez.

Lucca, il Napoli arriva fino a 34 milioni più bonus. Offerti 55 al Liverpool per Nunez - Gli azzurri sono disposti ad arrivare a massimo 34 milioni di euro e parallelamente portano avanti anche la pista Nunez. Scrive sport.sky.it

SPORTITALIA - Napoli: Nunez è in cima alla lista, ma ora il Liverpool è chiuso per lutto - Il Napoli ha sempre messo Darwin Nunez in cima alla lista della spesa, ha memorizzato il prezzo, continua a tenere Lorenzo Lucca come alternativa (valutazione 40 mil ... Riporta napolimagazine.com