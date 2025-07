Schianto in moto morto operaio salentino

Tragedia sulla strada in Salento: Stefano Portaccio, 44enne di Taviano, ha perso la vita dopo uno schianto in moto avvenuto nella notte. L'incidente, ancora sotto indagine, ha sconvolto la comunità locale e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. Un dramma che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di rispettare le regole per evitare tragedie come questa.

In questa notizia si parla di: moto - schianto - morto - operaio

