Incontro in mare con delfini tursiopi e stenelle striate

Un emozionante incontro in mare con delfini tursiopi e stenelle striate ha reso indimenticabile l’escursione organizzata dall’associazione Argonauti Aps. A bordo della barca Palma, al largo di Cupra, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino questi straordinari cetacei, tra cui le rare stenelle striate, facilmente riconoscibili per le loro dimensioni più compatte e il caratteristico manto a strisce. Un’esperienza che ha toccato il cuore di tutti gli appassionati di natura e avventura.

E' stata particolarmente emozionante l'escursione in mare organizzata dall'associazione Argonauti Aps di domenica scorsa. A bordo della barca Palma, al largo di Cupra, è stato possibile, infatti, osservare da vicino alcuni esemplari di delfini tursiopi, già noti frequentatori della zona, ma soprattutto un gruppo di stenelle striate, cetacei più rari da incontrare lungo la costa adriatica. Le stenelle striate si distinguono per le dimensioni più contenute rispetto ai tursiopi e per il comportamento vivace e spettacolare: si muovono in gruppi numerosi e sono solite compiere salti e acrobazie in mare aperto.

Le ultime uscite sono state ricchissime di avvistamenti ! Alcuni piccoli gruppi di tursiopi e tantissimi gruppi di stenelle striate alcuni con centinaia di individui. #delfinidelponente #delfinidelponenteresearchproject Vai su Facebook

