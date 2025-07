Rudy Giuliani | Il partito di Musk? È solo nella sua testa Zero problemi per Trump

Rudy Giuliani non ha peli sulla lingua e smonta senza esitazioni l’ultima trovata di Elon Musk: la creazione dell’«America Party». Per lui, si tratta solo di un’illusione, un sogno irrealizzabile che non cambierà le sorti di Trump né scuoterà il panorama politico. Mentre Musk sogna in grande, Giuliani sottolinea l’assoluta mancanza di reali basi pratiche. E, alla fine, la vera domanda resta: è solo un gioco o qualcosa di più?

Rudy Giuliani non fa sconti. L'ex sindaco di New York ha smontato, pezzo dopo pezzo, l'annuncio choc di Elon Musk: la creazione dell'«America Party», una nuova formazione politica che si propone di spezzare il duopolio Repubblicani-Democratici e sedurre gli elettori disillusi. «Non è un'iniziativa seria. Non ha nemmeno depositato i documenti per fondare un vero partito. Al momento è solo una fantasia nella testa di Musk», taglia corto Giuliani. Per lui, il patron di Tesla e «X» è un genio industriale che sta giocando fuori ruolo. «Questo tentativo è come vedere Aaron Judge, fuoriclasse del baseball, provare a giocare ai Mondiali di calcio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Rudy Giuliani: "Il partito di Musk? È solo nella sua testa. Zero problemi per Trump"

In questa notizia si parla di: giuliani - musk - rudy - partito

Rudy Giuliani: "Il partito di Musk? È solo nella sua testa. Zero problemi per Trump" - Al momento è solo una fantasia nella testa di Musk», taglia corto Giuliani. Riporta iltempo.it

Il politologo Mounk: “Elon Musk è impopolare, il suo progetto per un terzo partito fallirebbe” - la Repubblica - Ma vista la sua impopolarità, è una prospettiva improbabile. Si legge su repubblica.it