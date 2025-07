Si vota la sfiducia per la von der Leyen | e lei in maniera assurda bolla come amici di Putin quelli che la contestano

Il 10 luglio si avvicina e con esso il voto decisivo sulla sfiducia alla presidente von der Leyen, protagonista di dichiarazioni surreali come definire i suoi oppositori “amici di Putin”. In un contesto politico acceso e complesso, cresce l’attesa per capire se la sua leadership resisterà alle accuse di Pfizergate. La sfida tra lealtà e critica mette in gioco il futuro dell’Europa, lasciando tutti con il fiato sospeso su quale direzione prenderà il nostro continente.

Parole surreali quelle della signora von der Leyen Il 10 luglio si vota per la sfiducia della signora von der Leyen, vestale dei mercati apatridi e sacerdotessa del neoliberismo sans frontières. La possibile sfiducia riguarda quello che è stato definito come Pfizergate, ossia la presunta scar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Si vota la sfiducia per la von der Leyen: e lei, in maniera assurda, bolla come "amici di Putin" quelli che la contestano

