Regionali Boccia lo blinda ma Decaro pone l?aut aut su Emiliano Centrodestra D?Attis in pole

Il panorama politico regionale si agita: Boccia blindato, Decaro deciso a non cedere, e Dattis pronto a puntare su Emiliano in un equilibrio instabile. Tra alleanze e ambizioni, la sfida è aperta: o io o lui? Antonio Decaro non ha intenzione di mollare, ma se Emiliano sceglie di candidarsi, potrebbe aprire scenari sorprendenti per il centrodestra e il centrosinistra. La partita è appena iniziata, e le mosse future promettono colpi di scena...

?O io o lui?. Antonio Decaro non ha nessuna intenzione di cedere: se Emiliano si candiderĂ a consigliere regionale nelle liste del Pd, lui potrebbe fare un passo indietro e. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Regionali, Boccia lo blinda ma Decaro pone l?aut aut su Emiliano. Centrodestra, D?Attis in pole

In questa notizia si parla di: decaro - emiliano - regionali - boccia

#francescapascale si è raccontata nel salotto di #unomattina Weekly, ospite di Lorella Boccia su Rai1. Ultimamente sono state numerose le ospitate: a febbraio protagonista di un siparietto da Geppy Cucciari, recentemente una puntata come co-conduttrice de Vai su Facebook

Regionali, Boccia lo blinda ma Decaro pone l’aut aut su Emiliano. Centrodestra, D’Attis in pole; Regionali, futuro da assessore per Emiliano. Il Pd lavora a una mediazione con Decaro, ora si aspetta l'intervento di Schlein; Regionali, il Pd fa pressing per l’ok di Decaro. «Ma il vero tema non è sul nome».

Regionali, Boccia lo blinda ma Decaro pone l’aut aut su Emiliano. Centrodestra, D’Attis in pole - Antonio Decaro non ha nessuna intenzione di cedere: se Emiliano si candiderà a consigliere regionale nelle liste del Pd, lui potrebbe fare un passo indietro ... Secondo quotidianodipuglia.it

Boccia: «Nessun passo indietro su Decaro, si lavora per un progetto condiviso» - Francesco Boccia, capogruppo in Senato del Partito Democratico, predica calma in vista delle prossime elezioni regionali. Segnala trmtv.it