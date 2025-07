Technogym fa shopping Acquisita Spot Software | Opportunità di lavoro

Technogym, leader nel benessere e nell'innovazione digitale, rafforza il suo impegno investendo in Spot Software, una dinamica realtà cesenate specializzata in soluzioni digitali su misura. Questa acquisizione strategica apre nuove opportunità di lavoro e innovazione, unendo tecnologia e benessere per creare un futuro ancora più smart. L’investimento di Technogym in Spot Software rappresenta un passo deciso verso l’evoluzione digitale del settore, confermando la sua vocazione all’innovazione e alla crescita sostenibile.

Benessere e innovazione digitale vanno di pari passo per Technogym che ora annuncia un importante investimento strategico in Spot Software, dinamica e innovativa società digitale con sede a Cesena. Spot Software è un team multidisciplinare composto da designer, progettisti, analisti, software architect, project manager e sviluppatori, specializzato nella progettazione di app e nello sviluppo di soluzioni software su misura. L’investimento di Technogym ha un duplice obiettivo: da un lato sostenere la crescita di Spot Software e la sua capacità di sviluppare progetti digitali innovativi sia per Technogym sia per clienti esterni; dall’altro, generare valore per il territorio, contribuendo alla creazione di nuove opportunità di lavoro qualificato nel campo della tecnologia e dell’innovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Technogym fa shopping. Acquisita Spot Software: "Opportunità di lavoro"

In questa notizia si parla di: software - technogym - spot - shopping

