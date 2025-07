Portogallo-Italia le pagelle di CM | Girelli magica Cantore in giornata no Giuliani decisiva balla la difesa

Nel cuore di una sfida emozionante tra Portogallo e Italia, le pagelle di CM svelano protagonisti e momenti decisivi. Giuliani si distingue con interventi cruciali, Lenzini e Salvai lottano con impegno, mentre la difesa italiana si scuote tra alti e bassi. Una partita che promette ancora sorprese e che mette in evidenza il talento e la tenacia delle nostre ragazze. La sfida è aperta, e il futuro è tutto da scrivere.

2025-07-07 21:13:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: ITALIA Giuliani 6,5: salvate due volte dal palo, non può nulla sul pareggio di Diana Gomes. Nel recupero evita il 2-1 con un grande intervento. Lenzini 6: soffre qualche palla alle spalle, riuscendo comunque a metterci una pezza. Non è aiutata da Oliviero in occasione dell’1-1. Salvai 6: prende l’ascensore per colpire di testa, trovando una clamorosa traversa. Nel finale balla come tutto il reparto. Linari 5,5: in chiusura è attenta per 80’. Poi si spegne la luce. Di Guglielmo 6: solito stantuffo, non sempre valorizzato, soprattutto nel primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: italia - giuliani - portogallo - pagelle

Giuliani avverte la sua Italia: "Occhio che col Portogallo non sarà facile" - Giuliani lancia un messaggio chiaro alla nostra Italia: niente spazio all’errore contro il Portogallo.

Portogallo-Italia, le pagelle di CM: Girelli magica, Cantore in giornata no. Giuliani decisiva, balla la difesa; Portogallo-Italia femminile 1-1, pagelle e tabellino: azzurre beffate sul finale di gara; Pagelle Portogallo-Italia 1-1: Girelli trascina le Azzurre ma non basta. Male Giugliano.

Portogallo-Italia, le pagelle di CM: Girelli magica, Cantore in giornata no. Giuliani decisiva, balla la difesa - Patricia Morais le nega il gol due volte, allora decide di inventarsene uno magico, un destro a giro imparabile. Lo riporta calciomercato.com

Pagelle Portogallo-Italia 1-1: Girelli trascina le Azzurre ma non basta. Male Giugliano - Italia, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europeo femminile: bene Girelli, in ombra Giugliano. Da sport.virgilio.it