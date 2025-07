Terracina crolla il tetto di un ristorante | morta la sommelier del locale una decina i feriti

Una tragedia scuote Terracina, dove il crollo del tetto di un rinomato ristorante stellato ha causato la perdita di una giovane sommelier e il ferimento di numerosi avventori. Mara Severin, 31 anni, rimasta intrappolata sotto le macerie, ha lottato tra la vita e la morte prima di soccombere. Un dramma che ha sconvolto tutta la comunità locale, sollevando interrogativi sulle cause di questa terribile disgrazia.

Tragedia al ristorante stellato "Essenza", in via Tripoli, A Terracina, in provincia di Latina. Il tetto del ristornate √® crollato nella serata di luned√¨ per cause ancora da chiarire, schiacciando Mara Severin, 31 anni, che √® morta dopo essere stata ricoverata d'urgenza all'ospedale della localit√† balneare. La donna era una sommelier e guidava il servizio insieme a un altro collega. La donna era stata estratta viva dalle macerie, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi. I feriti, tra personale del ristorante e clienti, sono circa una decina, tre in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, ambulanze del 118 e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it