Loredana Cannata ricoverata in cardiologia dopo l’Isola | Altri controlli Come sta

Loredana Cannata, dopo aver affrontato momenti di tensione all’Isola dei Famosi e aver mostrato segni di difficoltà durante la prova subacquea, è stata ricoverata in cardiologia. La sua condizione richiede attenzione e cure specializzate, ma i suoi cari sono ottimisti sulle sue condizioni di salute. Dopo accurate diagnosi e controlli, la ex naufraga sta ricevendo le cure necessarie per recuperare al meglio. Le ultime notizie indicano che...

Dopo il primo aggiornamento una volta tornata in Italia, Loredana Cannata si è sottoposta ai dovuti accertamenti: durante la finale dell’ Isola dei Famosi, andata in onda il 2 luglio, abbiamo visto l’ex naufraga in difficoltà. Quando si è svolta la prova subacquea, i suoi capelli sono rimasti impigliati nella sbarra, e la Cannata è stata sott’acqua più di quanto avrebbe potuto sopportare. Ricoverata in cardiologia, nella giornata del 7 luglio ha spiegato che oggi dovrebbe sottoporsi a ulteriori controlli. Loredana Cannata, come sta dopo la prova subacquea all’Isola dei Famosi. Forte apprensione per i naufraghi dell’edizione 2025 dell’ Isola dei Famosi: Loredana Cannata è ancora ricoverata in ospedale, mentre Mario Adinolfi, dopo essere stato colto da malore, è stato dimesso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Loredana Cannata ricoverata in cardiologia dopo l’Isola: “Altri controlli”. Come sta

In questa notizia si parla di: cannata - loredana - ricoverata - cardiologia

