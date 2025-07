Marco Fioravanti primo tra i sindaci | Un risultato che non sorprende Ha impegno passione e visione

Marco Fioravanti, primo tra i sindaci e protagonista indiscusso di un consenso straordinario, incarna impegno, passione e visione per il bene della sua comunità. Nei bar del centro, ieri pomeriggio, non si parlava d’altro: il suo primato nel gradimento stilato dal ‘Sole 24 Ore’ conferma quanto il suo operato sia apprezzato dagli ascolani. D’altronde, se alle elezioni ha conquistato il 74% dei voti, qualcosa...

Nei bar del centro, ieri pomeriggio, non si parlava d'altro. Il primo posto assoluto del sindaco Marco Fioravanti nella classifica di gradimento stilata dal 'Sole 24 Ore' (altro servizio con l'intervista al primo cittadino nel QN) è stato accolto con soddisfazione dalla stragrande maggioranza degli ascolani. D'altronde, se alle elezioni di un anno fa il primo cittadino ha ottenuto un plebiscito, con il 74 per cento delle preferenze, qualcosa vorrà pure dire ed effettivamente il risultato del sondaggio coincide con la realtà dei fatti. In città, dunque, è grande l'affetto nei confronti di Fioravanti, autore di un percorso politico assolutamente incredibile.

