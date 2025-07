Stiamo aspettando Modric arriverà ad agosto

L’attesa è ormai finita: Luka Modric sta per approdare a Milano, come confermato da Massimiliano Allegri durante la sua prima conferenza stampa con il “Rossonero”. Il talentuoso centrocampista croato arriverà ad agosto, portando la sua esperienza e classe in un club ambizioso. La sua presenza promette di rivoluzionare il centrocampo e entusiasmare i tifosi rossoneri. Un acquisto che segnerà una nuova era per il Milan, e tutti attendono con ansia il suo debutto.

2025-07-07 13:32:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Massimiliano Allegri ha confermato l’arrivo di Luka Modric a Milano. Nella sua prima conferenza stampa come allenatore di “Rossonero”, l’italiano non ha lasciato spazio al dubbio. “Stiamo aspettando Luka Modric. Arriverà ad agosto. È un giocatore importante e straordinario. Non ha bisogno di una presentazione.” ha commentato l’allenatore. Luka Modric diventerebbe quindi il Seconda firma di Milano ambientato in questo mercato estivo. Il primo era Samuele Ricci da Torino per 23 milioni di euro. Con l’arrivo di Modri?, Milano mira a rafforzare la colonna vertebrale con esperienza e qualità in abbondanza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com