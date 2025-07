Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace | Con lui sicurezza e stabilità in tutto il mondo

In un gesto che sorprende e scuote l’orizzonte politico globale, Netanyahu annuncia la candidatura di Trump al Nobel per la pace, lodando il suo impegno nel consolidare sicurezza e stabilità in tutto il mondo. Un endorsement che riflette la forte alleanza tra i due leader e suscita molte domande sul futuro della diplomazia internazionale. Continua a leggere e scopri tutti i dettagli di questa mossa audace.

Ospite di Trump alla Casa Bianca, Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver candidato il presidente americano per il Nobel per la pace. "Sta forgiando la pace mentre parliamo, in un paese, in una regione dopo l'altra", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pace - netanyahu - trump - nobel

Netanyahu chiude ai negoziati di pace con Hamas e rivela la sua strategia: “Bombardiamo le case così i palestinesi dovranno lasciare la Strisica” - Benjamin Netanyahu ha chiuso definitivamente ai negoziati di pace con Hamas, rivelando una strategia aggressiva: bombardare le case palestinesi per costringere la popolazione a lasciare la Striscia di Gaza.

Invitato a cena alla Casa Bianca, Bibi #Netanyahu consegna a Donald #Trump copia della candidatura presentata da Israele per dare il Premio #Nobel della Pace al Presidente USA… @RSIInfo_ Vai su X

Trump-Netanyahu, l'incontro alla Casa Bianca. Il tycoon: «Hamas vuole tregua a Gaza». Il premier israeliano: «Ho candidato Donald al Nobel per la pace» Vai su Facebook

Netanyahu candida Trump al premio Nobel per la pace. Hamas: Possibile accordo giovedì - Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace e gli consegna la lettera; Per Netanyahu Trump è da Nobel per la Pace; Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace. Tregua a Gaza e Iran sullo sfondo.

Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace: “Con lui sicurezza e stabilità in tutto il mondo” - Ospite di Trump alla Casa Bianca, Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver candidato il presidente americano per il Nobel per la pace ... Riporta fanpage.it

Netanyahu candida Trump al premio Nobel per la Pace - Netanyahu ha detto, mentre presentava a Trump la lettera di nomina inviata al comitato del Nobel: "Sta forgiando la pace mentre parliamo, un Paese e una regione dopo l'altra" View on euronews ... Scrive msn.com