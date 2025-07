Terracina crolla il tetto di un ristorante | morta la sommelier

Una tragedia scuote Terracina, dove il crollo del tetto del ristorante stellato "Essenza" ha causato la perdita di una giovane sommelier, Mara Severin. La sua vita si è spezzata in un attimo, lasciando sgomento e dolore tra i residenti e gli amanti della buona cucina. Un dramma che evidenzia l'importanza della sicurezza negli ambienti di lavoro, mentre si cercano risposte sulle cause di questa tragica fatalità.

Tragedia al ristorante stellato "Essenza", in via Tripoli, A Terracina, in provincia di Latina. Il tetto del ristornate √® crollato nella serata di luned√¨ per cause ancora da chiarire, schiacciando Mara Severin, 31 anni, che √® morta dopo essere stata ricoverata d'urgenza all'ospedale della localit√† balneare. La donna era una sommelier e guidava il servizio insieme a un altro collega. La donna era stata estratta viva dalle macerie, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi. I feriti, tra personale del ristorante e clienti, sono circa una decina, tre in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, ambulanze del 118 e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it