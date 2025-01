Lanazione.it - Elicottero d'urgenza a Siena per una donna coinvolta in un grave incidente stradale

Leggi su Lanazione.it

(Buonconvento), 30 gennaio 2025 – Momenti di paura ieri pomeriggio sulla strada provinciale del Brunello, nel comune di Buonconvento, dove si è verificato untra un’auto e un autobus di linea. Nell'impatto, la conducente dell’autovettura è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montalcino, che hanno estratto lae l’hanno affidata alle cure dei sanitari del 118. Vista la gravità della situazione, è stato necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale Le Scotte di. Lievi ferite per un passeggero dell’autobus, che ha riportato contusioni. Sul luogo dell'sono intervenuti anche i carabinieri, per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dello scontro.