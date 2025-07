Inter-Fluminense IN tre punti | Chivu chiude la stagione di Inzaghi

Ecco i tre punti chiave sull'Inter di Chivu e l'ultima sfida contro Fluminense: 1) La conclusione dell’avventura americana di Chivu, che segna il termine di un ciclo; 2) Una partita iniziata male e finita in maniera ancora più deludente, complici forse le vacanze anticipato dei calciatori; 3) La fine di un sogno nerazzurro al Mondiale per Club. Ora, si apre una nuova stagione ricca di sfide e speranze.

Inter-Fluminense chiude l’esperienza americana di Chivu e con essa il sogno mondiale nerazzurro. Una partita che inizia male e finisce peggio. Forse per alcuni calciatori il pensiero delle vacanze estive è entrato in gioco troppo presto. Di seguito l’ultimo episodio dopo gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club CHARLOTTE – L’ Inter di Cristian Chivu purtroppo saluta gli Stati Uniti d’America, chiudendo la stagione iniziata in panchina da Simone Inzaghi con qualche giorno di anticipo rispetto alle più rosee previsioni. E infatti ai Quarti di Finale non si terrà l’atteso scontro diretto contro i ricchi sauditi dell’ Al-Hilal, allenati dall’ex allenatore nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Fluminense IN tre punti: Chivu chiude la stagione di Inzaghi

