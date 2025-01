Formiche.net - Cdp mette sul piatto 1 miliardo per finanziare start-up di IA

Leggi su Formiche.net

“L’intelligenza artificiale è considerata uno degli elementi che cambierà moltissimo il mercato del lavoro e il modo in cui si opererà nel mondo”. Non ha dubbi Dario Scannapieco, amministratore delegato e direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti. Intervenendo alla terza edizione del Forum Multistakeholder “Giovani, innovazione, sostenibilità”, andato in scena a Palazzo Mezzanotte a Milano, il ceo ha sottolineato che, “come in ogni innovazione, ci sono le paure, ed è una reazione normale. Invece noi all’interno di Cassa stiamo introducendo nei nostri processi sempre di più l’intelligenza artificiale. E come sistema, attraverso Cdp Venture Capital, abbiamo due fondi”. Di cui vanta undi euro in dote perle-up, sia quelle che nasceranno sia quelle che sono già emerse.