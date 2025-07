Senza telefoni gli studenti parlano di più anche se litigano anche in Olanda la crociata no smartphone in classe | Meno distrazioni più socialità

In un'epoca dominata dagli smartphone, il Parlamento europeo si interroga sull'impatto di questi dispositivi nelle scuole tra i 6 e i 15 anni. L'articolo “Senza telefoni, gli studenti parlano di più, anche se litigano” evidenzia come la riduzione delle distrazioni possa favorire la socialità e il dialogo tra i giovani, anche in Olanda. La sfida ora è trovare un equilibrio che favorisca l'apprendimento e le relazioni autentiche, perché il futuro delle nuove generazioni merita attenzione e innovazione.

Il Parlamento europeo ha avviato un dibattito sull’uso degli smartphone nelle scuole, concentrandosi sugli studenti tra 6 e 15 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Gita scolastica senza smartphone: a Trieste 37 studenti riscoprono il valore della connessione reale. Un segnale forte, ma senza rigidità - Una gita scolastica a Trieste ha offerto a 37 studenti della scuola media di Longiano un'opportunità unica: scoprire la bellezza della città e riscoprire il valore delle relazioni genuine, lontani dai dispositivi elettronici.

Raccoglie i consensi dei rappresentanti del Governo Meloni, il divieto di utilizzo a scuola degli smartphone anche alle superiori, voluto dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e comunicato il 16 giugno ai presidi di tutta Italia con apposita Circolare. Vai su Facebook

