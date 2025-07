Il Premio Strega che vorrei… avrebbe il coraggio di premiare Uccidere un fascista di Culicchia Invece c’è toccato un altro libro contro la famiglia

Il Premio Strega 2025, simbolo di eccellenza letteraria italiana, si tinge di polemiche e riflessioni che scuotono il mondo culturale. Andrea Bajani trionfa con un romanzo che, tra luci e ombre, solleva interrogativi sulla rappresentazione del patriarcato, ma anche sulla vera natura della letteratura. Un libro da non leggere senza sentirsi in colpa, dopo aver riflettuto sulle sfide di un’arte che cerca di rinnovarsi senza perdere le sue radici.

Guarda il caso, il premio Strega 2025, l'ultimo nel paradisiaco Ninfeo prima della annunciata deportazione nel piĂą realistico paradiso tuscolano di CinecittĂ , lo vince Andrea Bajani, con un romanzo che combatte il nemico numero uno della societĂ , ovvero il patriarcato: una dimenticabile autofiction irritante e compiaciuta, che non riesce a diventare letteratura in neanche una pagina. Un libro da non leggere senza sentirsi in colpa, dopo aver provato l'ebbrezza di ignorare la Pietrantonio dell'anno scorso, dedita anche lei alla vivisezione di un altro mostro della societĂ moderna, la terribile "famiglia", o lo Scurati, di qualche tempo fa, figlio del lustro, quello culturale letterario, piĂą intristito e ritrito da parecchio a questa parte.