Da Vice a Freeda analisi di un fallimento Woke. La grande ritirata dell'universo progressista dai social.

Nel cuore di un Occidente prospero e pieno di comfort, il movimento woke si è affacciato come risposta a un senso di noia e insoddisfazione. Questo mondo, dove le necessità fondamentali sono soddisfatte, ha generato una ricerca di nuove identità e rivendicazioni—ma cosa succede quando questa tendenza sembra perdere slancio? È davvero il principio di una rivoluzione o solo un passo verso una nuova fase di riflessione sociale?

Nella puntata di Radio Atreju, il podcast lanciato da qualche mese sui canali della manifestazione, Giuseppe Cruciani descrive così il mondo woke: “Nel ricco Occidente, dove si fa colazione al bar, potendo scegliere tra la brioche salata e quella col pistacchio, siamo ben pasciuti e quindi dobbiamo trovare qualcosa da fare, qualche diritto da inventare. C’è tanto tempo libero e in molti non hanno i bisogni primari. In particolare, c’è un mondo composto da ricchi che si è voluto inventare che alcuni film sono discriminatori. Vedi cosa hanno detto su Mary Poppins razzista, il bacio di Biancaneve non consensuale” e così via. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it