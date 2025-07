La Roma verde di Gualtieri è una natura morta | la città oltre le pose social del sindaco influencer

La Roma di Gualtieri si presenta come una natura morta, tra promesse e realtà, sfidando le pose social del sindaco influencer. Mentre fondi del Giubileo e del PNRR iniettano liquidità nella città, i risultati concreti sembrano ancora lontani: infrastrutture incomplete e aree verdi trascurate. La capitale, oltre le immagini patinate, mostra una sua verità nascosta, che merita di essere scoperta e raccontata.

Fra fondi del Giubileo e fondi del Pnrr, Roma ha ricevuto negli ultimi anni un’indiscutibile iniezione di liquidità. Il sindaco Roberto Gualtieri, nel tentativo di rilanciare la Capitale, le sue infrastrutture, i suoi affacci e le sue aree verdi, sembra però inciampare sempre più spesso in ostacoli che non aveva previsto – o che, perlomeno, non ha mai comunicato ai suoi numerosi follower, con cui interagisce quotidianamente attraverso video che lo ritraggono in ogni veste: narratore, intrattenitore, cantante, musicista, ballerino, comico. Raramente politico. Un autentico uomo-orchestra a portata di clic. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Roma “verde” di Gualtieri è una natura morta: la città oltre le pose social del sindaco influencer

In questa notizia si parla di: roma - gualtieri - sindaco - verde

Sinistra divisa sullo Stadio della Roma, AVS attacca Gualtieri: “Calpesta il confronto con i cittadini” - La sinistra si spacca sul progetto dello stadio della Roma a Pietralata, con Alleanza Verdi e Sinistra che attacca il sindaco Gualtieri.

Translate post? Gualtieri sul nuovo stadio della Roma: «Si farà» Il sindaco durante l’evento “Quo Vadis, Roma?”: «Anche se esistesse un’area boschiva, sono previste compensazioni. Il progetto include il quadruplo di verde, finalmente fruibile dai cittadini». Vai su X

? «La rinascita di Pietralata è cominciata» Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha commentato con entusiasmo a Radio Roma Sound il futuro del quadrante Pietralata: «Sì, questa a tutti gli effetti è una nuova centralità urbana di grandissima qualità [...] farà Vai su Facebook

La Roma verde di Gualtieri è una natura morta: la città oltre le pose social del sindaco influencer; VOGLIO INCONTRARE IL SINDACO GUALTIERI: SULLA RAMBLA, SULLO STADIO DELLA ROMA E SU PIETRALATA DEGRADATA; Ztl fascia verde, Gualtieri contro la Regione: Ci costringono a vietare la circolazione delle auto.

Roma, testa alle elezioni del 2027: chi sarà il prossimo sindaco della Capitale? - Ecco quale potrebbe essere il prossimo sindaco di Roma: tanti i nomi in ballo e torna anche in voga qualche candidato passato. Come scrive tag24.it

Stadio Roma, Gualtieri: “Si farà, con 800 nuovi alberi e 9 ettari di verde” - "Sarà un'occasione per dotare Roma di un grande impianto sportivo, ma anche per riqualificare e rigenerare un quadrante importante come quello di Pietralata", le parole del sindaco ... Segnala msn.com