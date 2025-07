Spiagge del Rubicone sotto tono | Puntiamo sugli stranieri per recuperare

le prospettive di recupero si concentrano sull’affluenza degli stranieri, elemento chiave per rilanciare l’economia turistica del Rubicone. Con un occhio rivolto alle strategie innovative e alla promozione internazionale, le località della zona si preparano a trasformare le sfide in opportunità, puntando tutto sulla qualità dell’accoglienza e sulle offerte mirate. La sfida è aperta: ora tocca a noi convincere i visitatori stranieri a scegliere queste meravigliose spiagge per le loro vacanze estive.

Nelle spiagge della zona del Rubicone l’inizio di stagione è andato bene ma non benissimo e ci sono tante aspettative per luglio e agosto. In molti casi l’obiettivo è recuperare quei punti persi finora. A Gatteo a Mare, Marco Morigi, titolare del Park Hotel Morigi, è in linea con i colleghi delle altre località: "In giugno registriamo qualcosa in più dello scorso anno, mentre in luglio e agosto invece siamo indietro con le prenotazione e dobbiamo ancora lavorare; in maggio i ponti non hanno portato risultati significativi e c’è stato un raffreddamento notevole nelle prenotazioni, che poi sono riprese, adesso speriamo di convertire maggiormente le richieste di informazioni in prenotazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spiagge del Rubicone sotto tono: "Puntiamo sugli stranieri per recuperare"

