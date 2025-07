David che colpo da record | la Juve raggiunge il PSG in una speciale classifica

Un sorpasso sorprendente, un'impresa che fa parlare il calcio internazionale: la Juventus, con una mossa brillante, ha raggiunto il Paris Saint-Germain in una classifica esclusiva e prestigiosa. È stato un colpo da record, frutto di determinazione e strategia. Dopo mesi di attese e dubbi, i bianconeri hanno scelto il momento giusto per salire sul treno del successo. E questa volta, il futuro sembra davvero più luminoso che mai.

Il treno stava per partire, ma la Juve è salita al momento giusto. Un colpo gratuito solo sulla carta, con un peso specifico altissimo. Questa classifica lo racconta meglio di qualsiasi altra cosa (AnsaFoto) – serieanews.com Alla fine ce l'ha fatta. Dopo mesi a tergiversare, tra mille riflessioni e il rebus Vlahovic ancora lì da risolvere, la Juve ha rotto gli indugi e ha chiuso per Jonathan David. L'ha fatto senza troppi fronzoli, come quando ti accorgi che il tempo sta per scadere e c'è il rischio che qualcun altro ti porti via il giocattolo.

