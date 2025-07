Immigrazione le sinistre europee danno una lezione a quella italiana | difendersi dai clandestini è un dovere

Le sinistre europee si distinguono per un approccio più pragmatico e responsabile nei confronti dell’immigrazione, come dimostra Kaare Dybvard Bek, ministro danese, che sottolinea l’importanza di difendersi dai clandestini e di rispettare i doveri di solidarietà. In Italia, spesso si assiste a una retorica più ambigua. È arrivato il momento di riflettere sulle strategie adottate in Europa per tutelare le comunità e garantire un equilibrio tra solidarietà e sicurezza.

«Sono cresciuto in una comunità operaia e sono sempre le comunità operaie a pagare il prezzo dell’immigrazione». Queste le parole di Kaare Dybvard Bek, ministro per la Migrazioni danese, riportate dal Corriere della Sera. È un socialdemocratico, proprio come la premier Mette Friedriksen, ma ha riconosciuto che il tema dell’immigrazione incontrollata può essere un problema e che la creazione dei centri di rimpatrio non è da sottovalutare. Peraltro, la stessa Friedriksen ha scelto di approvare una legge che vieta l’uso del velo a scuola, estendendo così la normativa del 2018 che stabilisce il divieto anche negli altri luoghi pubblici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Immigrazione, le sinistre europee danno una lezione a quella italiana: difendersi dai clandestini è un dovere

