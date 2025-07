Oggi 6 luglio è Santa Maria Goretti | il perdono che sconvolge

Oggi, 6 luglio, celebriamo Santa Maria Goretti, simbolo di purezza e infinito perdono. La sua storia ci invita a riflettere su come il perdono possa essere una forza rivoluzionaria, capace di sconvolgere le mentalità più radicate. In un mondo spesso dominato dalla vendetta, la sua scelta di amore e misericordia risplende come esempio di vera umanità. Leggi tutto l'articolo: il perdono che sconvolge, un messaggio senza tempo.

Santa Maria Goretti, giovanissima, diventa modello di purezza e di carità cristiana e sconvolge la mentalità comune con il perdono verso chi le ha usato violenza fino ad ucciderla. La forza prorompente del perdono, che non viene compresa dal pensiero comune, è la nota distintiva della storia di santa Maria Goretti, giovanissima ragazza della campagna. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 6 luglio è Santa Maria Goretti: il perdono che sconvolge

