Quotidiano.net - Pnrr 2026: Foti esclude proroghe, possibili modifiche entro aprile

"Circa il prolungamento delnelho già detto che noi non chiediamoperché è evidente che avevamo assunto degli impegni e dobbiamo essere coerenti con gli impegni che abbiamo assunto. Per quanto riguarda alcune misure, sono all'attenzione mia e del Governo, e verificheremo se hanno latà concreta di realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissi o meno". Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Tommaso, incontrando i cronisti al Parlamento europeo. Per le effettive situazioni che non possono portare a rispettare il termine del 30 giugno, "proporremo al Parlamento eventualiche possono essere le ultime, voglio essere chiaro, che possiamo presentare in una scansione temporale che deve chiudersi possibilmenteil mese di".